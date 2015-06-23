《香港报摘》--信报6月23日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
**头版头条**
--希腊债务危机阴霾似有消散迹象，欧股周一开市跃升2%至3%，刺激恒指尾市升幅一度扩至406点，全日收报27,080点，升320点（1.2%），为6月12日以来收市高位。市场对港股看法转趋乐观，再有大行提出恒指一年内见3万点的目标。
**其他**
--港交所 行政总裁李小加表示，要在香港建设境外人民币生态圈，当中首要是做好包括「沪港通」及「深港通」等能透过人民币进行交易的股票产品；第二阶段则要发展大宗商品；最后一步为拓展固定收益类产品，务求令本港成为中国的离岸财富管理中心。
--利丰 计划与上海百联及北京王府井成立合资公司，以协助零售商开发自家成衣及家居用品品牌，利丰将协助采购、品牌的授权及管理，并于今天在上海签署合作协议。据了解，利丰于今天公布合作方式及合营公司的详情。
--内地零售市道疲弱及内地访港客数目下跌，高级男士服装零售商利邦 发盈警，预期截至今年6月底止业绩将转盈为亏，属2009年上市以来首次录得半年亏损。
--滙丰控股 将成为瑞士再保险在内地的托管银行，为瑞士再保险保管中国证券，提供人民币合资格境外机构投资者（RQFII）服务。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%