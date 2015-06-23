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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:55 BJT

《香港报摘》--信报6月23日

**头版头条**

--希腊债务危机阴霾似有消散迹象，欧股周一开市跃升2%至3%，刺激恒指尾市升幅一度扩至406点，全日收报27,080点，升320点（1.2%），为6月12日以来收市高位。市场对港股看法转趋乐观，再有大行提出恒指一年内见3万点的目标。

**其他**

--港交所 行政总裁李小加表示，要在香港建设境外人民币生态圈，当中首要是做好包括「沪港通」及「深港通」等能透过人民币进行交易的股票产品；第二阶段则要发展大宗商品；最后一步为拓展固定收益类产品，务求令本港成为中国的离岸财富管理中心。

--利丰 计划与上海百联及北京王府井成立合资公司，以协助零售商开发自家成衣及家居用品品牌，利丰将协助采购、品牌的授权及管理，并于今天在上海签署合作协议。据了解，利丰于今天公布合作方式及合营公司的详情。

--内地零售市道疲弱及内地访港客数目下跌，高级男士服装零售商利邦 发盈警，预期截至今年6月底止业绩将转盈为亏，属2009年上市以来首次录得半年亏损。

--滙丰控股 将成为瑞士再保险在内地的托管银行，为瑞士再保险保管中国证券，提供人民币合资格境外机构投资者（RQFII）服务。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)

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