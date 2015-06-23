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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 08:51 BJT

永安期货：中国期指空头大幅增仓，市场看空氛围浓厚

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

上周期指三个品种出现大幅下挫，创上市以来单周最大跌幅。其中，沪深300、上证50及中证500期指主力合约上周分别下跌13.73%、15.1%和12.84%。基差方面，三个品种再度出现分化，中证500期指主力合约结束长期负基差状态，转为小幅升水2.6点。沪深300及上证50期指主力合约出现折价，分别贴水39.1和43.06点。

　　量能方面，截止到上周五，期指三个品种总持仓为298916手，较前一周减少3767手。虽然沪深300期指增仓14241手，但上证50及中证500期指持仓降幅较大，导致期指三品种总持仓出现下滑。

　　主力持仓方面，期指三个品种净空头持仓均出现大幅增长，显示市场看空氛围浓厚。其中，沪深300期指净空头持仓较前一周增加12811手至23016手，增仓幅度超过100%。主力多头在上周三指数大幅反弹之际日增仓近5000手，但之后伴随指数持续走低，多头持仓再度下降，空头持仓始终保持增加态势。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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