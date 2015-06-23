《台湾重要政经日程》--6月23日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
=====================今日重要政经消息============================== 6/23(二) --09:00 宏基 股东会。 --09:30 鲁台两岸经贸洽谈会。 --09:00 日月光 股东会。 --10:30 元大宝华综经院举办台湾经济预测及第二季更新。 --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于26日(周五)发行。 --14:00 财政部公布第三季发债计划。 --14:00 瑞银媒体论坛说明会。 --16:00 经济部公布5月外销订单，上月年减4.0%。 ===================================================================== 6/24(三) --16:00 经济部公布5月工业生产，上月为升1.06%。 6/25(四) --09:00 鸿海 股东会。 --16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.53%。 --17:00(估) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策。 6/26(五) --09:00 仁宝 股东会。 --09:00 纬创 股东会。 6/29(五) --09:00 中信金控 股东会。 7/1(一) --09:00 6月汇丰PMI。 7/6(一) --16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底为4,189.58亿美元。 7/7(二) --08:30 主计总处公布6月消费者物价指数，上月年跌0.73%。 --16:00 财政部公布6月出口/进口数据，上月出口年跌3.8%。 *7/22(三) --08:30 主计总处公布6月季调失业率，5月为3.75%。 8/20(四) --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%