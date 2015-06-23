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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 09:07 BJT

《汇市简讯》美元在123.50前方面临压力，然美债收益率攀升提供支撑

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* 美元/日圆在123.50前方面临阻力，亦浮现日本卖单

* 若日本出口商进场，或采取逢高出脱策略

* 然而，美债收益率上涨提供支撑，美债收益率涨幅超过日债

* 美元/日圆小时图上一目均衡转换线切入位在123.35，此为支撑位，跌破恐会进一步下滑　(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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