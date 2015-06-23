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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 09:00 BJT

《交易视点》台债因资金宽松及筹码少等利多，呈现中性偏多--元大宝来证

路透台北6月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国较无重量级经济数据公布，但是仍可注意房市及制造业数据来观察经济活动回温状况，而希腊议题若能提出债券人接受的新方案，将会是较完美结局；不幸得协商破局，及使冲击足以应付，但势必付出相当代价。

台湾央行将于本周四召开货币政策会议，预计将维持现况不变，而近期台湾经济数据疲弱之下，今天将公布5月外销订单也值得注意在出口是否有恢复增长，在资金宽松与筹码供应等偏多因素影响，呈现中性偏多格局，今日10年标售利率要高较为不易，料将低于上次水准，预测得标区间1.49%-1.52%，预估本周10年公债104/5期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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