《交易视点》台债因资金宽松及筹码少等利多，呈现中性偏多--元大宝来证

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透台北6月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国较无重量级经济数据公布，但是仍可注意房市及制造业数据来观察经济活动回温状况，而希腊议题若能提出债券人接受的新方案，将会是较完美结局；不幸得协商破局，及使冲击足以应付，但势必付出相当代价。
台湾央行将于本周四召开货币政策会议，预计将维持现况不变，而近期台湾经济数据疲弱之下，今天将公布5月外销订单也值得注意在出口是否有恢复增长，在资金宽松与筹码供应等偏多因素影响，呈现中性偏多格局，今日10年标售利率要高较为不易，料将低于上次水准，预测得标区间1.49%-1.52%，预估本周10年公债104/5期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%