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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 09:01 BJT

国泰君安期货：大连鸡蛋期货上行阻力重重

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

鸡蛋期货近期弱势震荡，主力1509合约在4,000元/500千克一线暂获支撑。受季节性因素影响，鸡蛋期货有上涨的需求，但上涨空间比较有限。

根据相关机构对蛋鸡存栏、补栏数据的统计监测，5月在产蛋鸡存栏量为11.23亿只，较4月增加2.62%；育雏鸡补栏量较4月增加6.1%，同比增加19.54%，其中除辽宁、山西出现减少外，其他省份都有所增加。从蛋鸡鸡龄结构来看，鸡龄结构依然偏于“年轻化”，5月450天以上的老鸡占比仅为6.17%，其中510—540天的老鸡占比减少明显。

　　从蛋鸡存、补栏数据来看，鸡蛋供应增加趋势尚未改变。由于蛋鸡较为年轻，短期淘汰量有限，对鸡蛋期货1509合约来说，鸡蛋供应充足基本成为定局；而鸡蛋期货1601合约受今年秋季蛋鸡补栏情况影响较大，走势存在不确定性。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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