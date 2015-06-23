《全球重要经济事件一览表》--6月23日-6月30日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
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6月23日(二)
雅典--希腊央行-国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希腊央行主办的圆桌讨论会，出席者包括资深经济学家，以及欧洲与其他地区官方与民营金融机构决策人士。
挪威亨墨菲斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就挪威央行的区域网络发表演说(0700)。
东京--日本央行将公布5月政策会议之会议记录(2350)。
巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在一次关于银行业和保险业监管的会议上发言(0700)。
6月24日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。
6月25日(四)
华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在一次外交政策活动上发言。
加拿大温莎市--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1610)。
都柏林--爱尔兰央行总裁霍诺汉在议会关于银行业的质询会上发言。
布鲁塞尔--欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。
瑞士洛桑--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)发表演说(0800)。
法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。
6月26日(五)
堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯联储会议上发言，主题为“支付体系”(1645)。
伦敦--英国央行总裁卡尼和美国前总统克林顿在伦敦金融城政府(City of London Corporation)主办的大型银行和企业参加的会议上发言。
伦敦--英国央行总裁卡尼在一次会议上就“创造公平有效的市场”发表演说(1445)。
伦敦--英国央行官员Matt Waldron在商业分析师协会解释该央行的预估手法(1100)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议。
6月29日(一)
伯尔尼--瑞士国际金融论坛，主题为“重建全球金融”。瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委普雷特将是主要发言嘉宾。
6月30日(二)
伦敦--澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演讲(0840)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%