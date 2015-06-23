版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 09:01 BJT

国信期货：沪铜内外交困，将退守40000元/吨关口

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

国内端午节休市期间，外盘铜价破位下行，考虑到宏观面缺乏实质性利好，铜市需求面临季节性转弱，沪铜料将考验40000元/吨关口支撑。若此关口失守，沪铜将测试年内低点支撑。

二季度以来，铜价创出年内反弹高点后掉头回落,金融属性褪色使得铜市抗跌性明显减弱，并暴露出需求疲弱的尴尬现实。随着市场避险情绪升温，铜市承压下跌，弱势尽显。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐