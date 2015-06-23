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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 09:02 BJT

金瑞期货：需求难见好转，上期有色金属指数仍要寻底

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数下跌1.71%，最终报收2,408.34点，周线创近20周新低。虽然上半周的急跌使现货惜售情绪升温，但需求低迷致使上周四的反弹草草收场。成分商品全线下跌，铜、铝、锌、铅分别下跌2.11%、0.47%、3.09%和0.15%。

　　虽然5月以来金属跌幅已较深，但在金属补跌的市场预期下，上期有色金属指数的企稳反弹恐仍需时日。一方面，中国需求已取代美元成为影响有色金属价格的核心变量，但在中国经济仍在寻底的情况下，现货需求回暖绝非朝夕之事；另一方面，近期央行宽货币步伐放缓，临近年中资金面恐遇波折，不利反弹行情展开。因此，短线指数跌势或放缓，但寻底之路并未结束。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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