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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 09:04 BJT

《交易视点》台债本周关注发行计划及央行会议--群益金鼎证券

路透台北6月23日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，本周关注台湾的公债发债计划、以及104/5增额发行券的标售与央行理监事会议，预期央行将维持宽松与鸽派的态度，国际方面观察希腊谈判进展，若能取得正面的结果，利率将有反弹的机会。五年券104/9期 区间0.95-1.02%，10年期104/5增额发行券 的区间1.47-1.52%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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