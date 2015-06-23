版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 09:05 BJT

大连新北良：大连玉米期货呈现筑底回升势头，不应再过度看空

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

在下游需求疲软，高粱、大麦等替代大幅增加，临储政策传闻调整等一系列利空因素的打压下，玉米期货经历了将近一个月的跳水行情。但随着市场消化利空因素，6月中旬之后，玉米期货呈现出筑底回升的势头。

对政策敏感的期货价格已经消化了政策预期调整的影响。即使后期临储相关政策真如传闻般调整，“在政策传闻中卖出、在政策出台后买入”的规律反而会促使玉米期货价格筑底回升。在玉米市场将关注焦点向政策调整预期转移的时候，玉米期货价格已经率先筑底回升。随着7月之后厄尔尼诺现象关键期的来临，市场不应再过度看空玉米价格。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐