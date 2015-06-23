中国证券：多家证券类媒体头版评论称牛市尚未结束，有助安抚市场

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海6月23日 - 在中国A股市场上周暴跌之后，中国证券报、证券时报及证券日报三家国内权威证券类媒体周二不约而同地在其头版刊登股市评论，这些评论的最终结论均为A股牛市尚未终结，这将有助于安抚市场紧张情绪。
上周A股标杆指数沪综指暴跌13.32%，创下2008年6月以来最大单周跌幅，全周沪深两市市值缩水逾9万亿元。周一中国股市因公众假期而休市。
证券时报发表的题为《资金牛歇歇脚 改革牛不停步》的社评称，中国股市根本的上行动力来自于深层次的改革与创新，只要这个逻辑不变，无论短期内市场如何调整，投资者都没有必要过分紧张。
文章指出，近期监管层加强两融监管力度，规范伞形信托，严查违规场外配资，开展投资者专项保护行动，对编造、传播虚假或误导性信息的典型案件依法进行打击。这些举措意在净化市场环境，丝毫无关“政策打压股市”，投资者大可不必恐慌。无论是牛市还是熊市，防范风险、打击违法违规行为都是监管层的职责所在。
而中国证券报评论文章称，从资本市场角度来看，市场走牛的逻辑未发生改变。一方面，中央全面深化改革的各项举措稳定了市场预期，是股市上涨最强大动力；另一方面，杠杆因素的确发挥了重要作用。证券公司银证转账资金、沪港通净流入资金以及保险信托新增资金均有较多增加，特别是融资业务为股市上涨提供了资金支持。
该文章表示，近期发布的《证券公司融资融券管理办法（征求意见稿）》松紧并举，旨在建立逆周期的市场调节机制。这为融资业务留下万亿元人民币的增长空间，并将引导外围杠杆资金回归两融，允许两融展期将支持长牛发展。这些因素的叠加会使杠杆牛市走得更稳、更长。
中证报文章还指出，从资本市场改革来看，从《证券法》修订、IPO注册制到深港通，各项计划中的改革都在稳步推进，将为资本市场的市场化、法制化、国际化奠定基础。据海通证券测算，目前A股市值/国内生产总值（GDP）为99%，而二战后美国、日本、中国台湾、中国香港等牛市指数涨幅核心区域为10-20倍，牛市高点股票市值/GDP的核心区间为150%-200%。与之相比，A股仍有空间。
“在多重因素作用下，市场适度回调并未改变‘改革牛’的逻辑，更有利于股市走出慢牛、长牛行情。”中证报文章称。
而证券日报评论文章则从大机构动向角度来解析股市未来趋势。文章指出，以“泡沫论”为代表的各种杂音纷至沓来，渲染着A股市场的肃杀气氛。但作为A股投资风向标的两支重要投资力量，社保基金与境外合格机构投资者（QFII）却不为所动，依然按照它们奉行的价值投资理念深耕A股。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%