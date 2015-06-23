《香港报摘》--其他报纸重要消息6月23日

**明报**

--市场继续憧憬人行「放水」，加上临近尾市传出希腊债务协议有转机，欧洲股市开市急升带动，令恒指后半段发力，一举重上27,000点，但成交未见配合，只有905.76亿港元，为自4月8日「港股大时代」以来首次全日成交不足1,000亿港元，较上个交易日少约500亿港元，也是3月27日以来成交额最低的一天。

--耀才证券 称，由今年3月底至5月底止，其客户总数急增10.1%，至15.1万个；而期内客户资产，也于两个月间，由307亿元增至424亿元，增幅也达38.1%。

**星岛日报**

--A股跌势不止，中资证券股遭受重创，半新股华泰证券 更是越潜越深，昨日再挫3.74%。不过，仍有证券业新股赶在上半年完结前上市，国联证券 及鲁证期货 均将于今日起招股，合共集资最多近47亿港元，但分析认为，同业表现惨淡，将影响两只新股招股反应。

**苹果日报**

--齐集今年「集资王」、「冻资王」及「人气王」的半新股华泰证券 昨日再创上市以来新低；但在其阴影下，本周仍继续有9只新股抢闸招股，一共向市场集资逾126亿港元。有分析认为，新股表现两极化，市值大的股票表现差，但细价股却当旺热炒，料今转部份细价新股仍大机会被炒起。1928

--内地打贪导致澳门豪赌客显着减少，连带酒店房间出现过剩情况，金沙 近月接连推优惠，狂谷入住率及非博彩收入，最新招是顾客在旗下商场「购物最少满2万港元，即送一晚酒店住宿」。

**东方日报**

--摩根士丹利发表报告将港交所 剔出「亚太最佳名单」，主因近期港股成交明显回落，预期港交所股价会窄幅上落。但中港股市互联互通，加上大型机构投资者、衍生工具、A股或纳入MSCI指数等，未来可刺激成交增加，重申港交所「增持」投资评级，目标价385港元。

--洲际交易所（ICE）公布，摩根士丹利 及渣打 周一起加入其黄金定价机制，令参与的银行增至十家，建行 亦即将成为中国第二家加入该机制的银行。ICE负责管理伦敦黄金市场协会（LBMA）基准金价，为全球广泛采用。

**文汇报**

--全球最大网上卖鞋B2C网站Zappos日前将海外总部新设在东莞天安数码城。Zappos中国代表处首席代表谢传刚表示，Zappos在东莞的驻地是除了美国拉斯维加斯总部以外的唯一一个海外总部，Zappos进驻东莞南城后，将与东莞制鞋业展开定制化生产、品牌服务等深度合作。

**大公报**

--香港私人住宅租金高踞不下，今年五月份全港50屋苑平均实用尺租达32.56港元，按月微升0.1%，为连续14个月录得上涨，租金亦再创历史新高。其中，长沙湾宇晴轩租金升幅达5.9%称冠，最新实用尺租为39.3港元。（完）

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