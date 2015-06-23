港报社评：建制泛民频内斗，有负港人--经济日报6月23日

立法会议员汤家骅昨退出公民党，并辞任议员。公众虽盼政改后暂搁政争，但泛民与建制各自的内耗难了。泛民与建制皆要自省，站在港人立场，认真检讨政改得失，并作出改进。

建制互轰泛民割席 市民无奈

建制派在政改表决时离场的「虾碌」事件余波未了，建制内各政党续互相指摘；至于被视为泛民温和派的汤家骅，昨宣布因路綫和公民党有别，决定退党，更感留在议会内作用已不大，同时辞去立会议员一职，政治内斗在建制阵营有，现泛民阵营的分裂亦表面化。

事实上，建制与泛民的政治内斗，早已冰封三尺，并因政改告终而爆发。泛民内部就应否寻求和中央对话，又或继续抗争的路綫之争，或随着汤家骅昨天与泛民「割席」，而揭开序幕。

另一边厢，政改近乎闹剧式的表决结果，令一向「口和心不和」的建制派，亦打破表面和谐气氛，最近几天建制派内便因谁该负责的问题争吵不休，令彼此不满浮上水面。

港人原先期望，随着政改落幕，各方应放低政治包袱，重新聚焦经济民生，惟当前政局仍内耗不休，公众的良好愿望恐将落空。市民更不禁慨叹，本港政治内耗是否还要持续下去？直至今年底的区议会选举，以至明年的立法会选举前，都难有改变？

故无论建制与泛民的政治人物，皆要反躬自省，到底要续政治内耗，被市民厌弃，还是痛定思痛，反思政改得失，重新修正政治路綫，以回应港人期望。如泛民阵营在今次政改放弃与中央谈判，改以占中等强硬路綫和中央对撼，终令政改破局。公众担心今次汤家骅出走，或预视泛民的温和路綫更难走下去，激进路綫更进一步抬头。若泛民续扼杀内部希望和中央务实接触的声音，抗争行动日趋激烈，此显非公众以至主流泛民支持者所乐见。

建制派亦应明白，公众对建制派失望，除政改表决的「虾碌」，更是泛民过去两年转走强硬抗争路綫时，建制派却未补位扮演中间人角色，向中央反映港人对民主、对中港议题的各种强烈诉求。尤其普遍港人并非不顾国家利益，关键是在平衡中央与港人利益下，谋求中间落墨方案，缓和中港对立与矛盾，达致双赢。手握本港主要政治资源的建制派，显未尽其责。

痛定思痛检讨得失 觅港出路

建制与泛民内斗难息，令后政改时代的政局更显一团糟。若政治人物继续执迷于内斗内耗、轻忽港人利益，势遭选民离弃，或在未来的选举中，遭失望的选民要求「票债票偿」。

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