《路透晚报》--6月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：6月汇丰制造业PMI初值回升显改善迹象，但增长动力仍弱

新订单和产出指数双双回升，带动汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升，但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需的萎靡不振。

--中国经济：仍在合理区间运行但存下行压力，需求端显积极变化--统计局官员

中国国家统计局综合司高级统计师付凌晖周二表示，中国国民经济仍在合理区间运行，政策效果初显，但仍有较大下行压力。

--中国经济：第二季全面回暖，印证官方复苏说法--调查

中国褐皮书(China Beige Book,CBB)公布的一项民间调查显示，中国经济在第二季全面反弹，这印证了官方关于经济形势好转的说法。

--中国经济：人民大学报告预测今年GDP增速6.9%，三季度触底四季度反弹

中国人民大学课题组近日发布报告预计，2015年国内生产总值（GDP）增速为6.9%，居民消费价格指数（CPI）上涨1.5%；2016年GDP增速为6.6%，CPI涨幅为1.8%。

--投行观点：中国经济三季度末将温和复苏，年内或不再降息--中金

中国大型投行--中金公司周二在最新研究报告中预计，中国经济活动增速未来2-3个月有望进一步企稳，并于三季度末至四季度呈现温和复苏态势。该投行维持今年年内存款准备金率还将下调200个基点的预测，但预计基准利率今年或不再下调。

--银行观点：中国央行年底前可能暂停降息，但会降准一个百分点--渣打

渣打银行最新报告认为，中国经济增长初步显露企稳迹象。预计2015年余下时间央行降息步伐将会暂停，但预计2015年底前央行将下调存款准备金率共计1个百分点。

--《分析师观点》台湾5月外销订单衰退5.9%创两年多低位，GDP成长恐难保3%

台湾经济部周二公布，5月外销订单较上年同期减5.9%，不但逊于市场预估的衰退0.65%，更再创逾两年的低位。分析师认为，纯粹从外贸数据观察今年GDP成长恐难保3%。

--台湾新债：第三季将发行1,250亿台币公债及550亿台币国库券--财政部

台湾财政部周二表示，第三季将发行1,250亿台币公债，以及550亿台币国库券。这与路透今日稍早引述消息人士的报导一致。

--香港社会：富商李嘉诚对政改方案被否“非常失望”，冀未来一年增购土地

香港富商李嘉诚周二称，对于2017年普选行政长官方案（政改方案）被否决“非常失望”；他并重申没有从香港撤资，反而希望在未来一年增购土地。

【金融】

--两岸金融：台湾金管会主委称两岸金融三会下半年将在台北举行

台湾金管会主委曾铭宗周二称，两岸银行、证券和保险“金融三会”将于下半年在台北正式举行，与谈议题尚未底定。

--中港个股：中行称米兰分行被意司法机关要求配合调查，尚未收到起诉文件

针对意大利检方指控中国银行米兰分行存在走私货币等的报导，中国银行周二刊登澄清公告称，该事件缘于该行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。

--台湾金融：富邦金以61.2亿台币认购韩国现代人寿增资股，取得48%股权

台湾大型民营金控公司--富邦金控周一稍晚公布，临时董事会已通过金控子公司富邦人寿，全数认购韩国现代人寿增资发行普通股共61.2亿台币，并取得48%股权及五席董事席次。

【固定收益】

--中国公开市场：央行继续按兵不动市场需求有限，IPO资金解冻料助缓流动性

中国央行公开市场周二继续未有操作，延续此前九周空窗。交易员指出，市场流动性总体平衡，本周又有IPO资金解冻，预期将有助缓解半年末资金面波动，公开市场操作必要性仍弱。

--《中国债市每日综述》现券收益率及IRS走升，政策预期更显谨慎

中国银行间债市周二现券收益率及IRS(利率互换)走升；此前对端午小长假期间再有宽松政策出炉的期盼颇浓，预期的落空令市场颇为失望，加之半年末资金面依旧未现明显回暖，短期债市表现仍显不振。

--中国货币市场：回购利率低开后震荡走升，结构性供需矛盾仍在

中国银行间市场周二主要回购加权利率低开后震荡走升；尽管大行资金供给情况尚可，但质押信用债等的结构性供需矛盾仍在，盘中加点成交频现拉高资金价格水平。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.1459%，10年4.1326%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债，中标收益率4.1459%，同时招标的10年期品种收益率4.1326%。二者投标倍数分别为2.67倍和2.44倍。该行稍早招标的一、三、五年固息债，结果分别为2.6489%、3.6287%和3.86%。对应投标倍数2.76倍、1.86倍和2.36倍。

--新债招标：中国青岛四期地方债中标利率继续落在下限--业内人士

业内人士周二透露，中国青岛市上午招标的四期地方债，中标利率继续全部落在下限，三至10年结果分别为2.92%、3.24%、3.53%和3.61%。对应投标倍数为3.50倍、3.11倍、2.56倍和2.81倍。

--新债招标：海南四期地方债利率继续落在下限--业内人士

业内人士周二透露，中国海南省下午招标的四期地方债，中标利率继续全部落在投标区间下限，三至10年结果分别为2.92%、3.24%、3.53%和3.61%。对应投标倍数为2.35倍、2.25倍、2.38倍和2.52倍。

--中国新债：山东省周五将发行今年第二批一般地方债，金额357亿元

中国山东省财政部厅上周五晚间公告，将于本周五(26日)招标发行今年第二批一般地方债券，总额357.1159亿元人民币，期限依旧为三年、五年、七年和10年。

--中国新债：陕西省下周一将招标发行177亿元一般地方债

中国陕西省财政厅上周五公告，将于下周一(29日)招标发行总额177亿元人民币四期一般地方债。其中，三年期品种发行量18亿元，五年、七年和10年同为53亿元。

【外汇】

--投行观点：中国资本账户开放给人民币汇率带来升值压力--中金

中国国内投行--中金公司周二报告认为，今明两年是中国金融开放的重要时间窗口，有望冲刺人民币资本项目可兑换的最后一公里。从国际经验看，资本账户开放初期可能面临短期较为强劲的资本净流入（尤其证券投资）、以及资产价格和人民币汇率的上升压力。

--中国汇市：人民币早盘微涨，汇丰PMI回升与经济企稳预期提振有限

人民币兑美元即期周二早盘微升，中间价则小幅回调。交易员称，6月汇丰制造业PMI初值回升显经济改善迹象，但对人民币汇率几无影响；市场力量其实偏向人民币贬值端，但大局牢握央行手中，要打破目前窄幅震荡格局，关键还看央行态度。

【证券/行业】

--《市场洞察》中国A股降杠杆产生滚雪球效应，融资盘平仓时点尚无例可循

自上周一开始回调以来，中国A股走势犹如过山车，融资盘的不断平仓开始产生滚雪球效应，这给已开设20多年的中国股市带来一个新课题，融资盘的平仓时点是否有规律可循？有些投资者揣测每个交易日的上午十点左右是融资盘强行平仓点。不过，无论从券商融资融券业务规则还是民间配资业务操作实践来看，目前业内尚没有一个相对统一的平仓时间点。

--中国股市：沪综指震荡收升2.2%，打新资金解冻促大盘技术性反弹

中国股市沪综指周二大幅震荡，终盘收升2.2%。分析师指出，大盘连续下挫导致配资盘因无力追缴保证金而遭强制平仓，股指盘中一度重挫，随着超卖程度的扩大以及打新资金回流入市，大盘逐波反弹回升收红，短线预计维持震荡格局。

--中国新股：国泰君安IPO冻结资金2.35万亿元，创A股新股逾七年新高

中国大盘新股国泰君安证券股份有限公司公布新股发行进展，其网上网下共冻结资金2.35万亿元人民币，超过稍早的中国核电（1.685万亿元），创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。

--中国证券：多家证券类媒体头版评论称牛市尚未结束，有助安抚市场

在中国A股市场上周暴跌之后，中国证券报、证券时报及证券日报三家国内权威证券类媒体周二不约而同地在其头版刊登股市评论，这些评论的最终结论均为A股牛市尚未终结，这将有助于安抚市场紧张情绪。

--中国证券：证监会发行监管部处长李志玲被开除，因其配偶违规买卖股票

中国证监会上周六公告称，证监会发行监管部处长李志玲配偶违规买卖股票，根据相关规定，证监会决定对李志玲作出行政开除处分。同时，因涉嫌职务犯罪，李志玲已被移送司法机关。

--企业结盟：俄油表示可能将收购中国化工油气公司30%股权

俄罗斯国家石油公司(Rosneft/俄油)周六表示，该公司已签署一项备忘录，为购买中国化工油气股份有限公司的30%股权铺路；后者是中国化工集团公司(CCPC)的子公司。

--香港新股：亚美能源首日挂牌全天“潜水”，终场较招股价低逾7%

尽管大市向好，中国煤层气生产商--亚美能源控股有限公司周二首日挂牌整天“潜水”，收盘较招股价低逾7%。

--中国企业：阿里巴巴和蚂蚁金服将投资近10亿美元，扶植本地服务业务

阿里巴巴及其关联公司蚂蚁金服将向合资公司投资近10亿美元，希望该合资公司能从中国本地服务市场的快速成长中受益，最初业务重点是外卖送餐。 (完)