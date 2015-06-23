港报社评：汤家骅拟辟“三跑”，成败同取决“空域”--信报6月23日

香港赤鱲角机场面临饱和的困局，出路在于兴建第三条跑道，然而「三跑」的构思却受到连番诘难，主要问题是「空域何来」？要是深圳方面不愿意或者不能够腾出空域让香港航班升降，耗资一千四百一十五亿元的「三跑」将会效用成疑。同样地，公民党创党成员汤家骅宣布退党，企图在建制与泛民之外开辟「第三条出路」，得失关键亦是取决于政治上的「空域」。

政改方案在建制派「等埋发叔」乌龙离场的情况下被「高票否决」，不旋踵，立场倾向温和的汤家骅含泪作出痛苦的抉择，宣告退出他九年前一手组成的公民党，并且辞去立法会议员职位。根据其「致各公民党兄弟姊妹书」所写，当日组党的理念和目标，是要争取政治较为中立的港人成为民主支持者，以执政党的思维议政，最终成为真正的执政党，可惜彼此所走的路线日渐偏离：「经过近五年的不断努力，太遥远和不切实际的，竟然只是我个人的政治理念！」

在政改争论这二十个月中，汤家骅与公民党和泛民阵营「同床异梦」，已是路人皆见，最明显的分歧出现于政改表决之前的六月初，汤家骅牵头另起炉灶，成立智库「民主思路」，标榜为「中间温和」的论政平台，要为香港寻找第三条出路，让市民多一个选择。那时候，政改方案被泛民议员集体否决的呼声已然甚嚣尘上，智库成立的目标是不希望政改失败拖垮「一国两制」的实践。简单而言，汤家骅有意统合被忽略了的温和民主派重新上路，坚持与中央和特区政府对话，拒绝对峙。

没错，在政改被否决之前，温和民主派的确被忽略，随着占领运动而冒起的是愈来愈激进的声音，既有本土主义，亦有港独思潮，连涉嫌制造炸弹宣扬政治主张的犯罪行为也被警方捣破。然而，政改被戏剧性否决之后，温和民主派未尝不可以拥有壮大的空间，原因正正在于，激进路线似乎陷入死胡同，在中央政府寸步不让的高墙面前，再激进的勇武亦属徒劳，总不能靠随处乱放「土制菠萝」炸出个未来吧。毕竟香港绝大部分市民并不接受违法乱纪、粗暴激烈的行为。

不管从哪一个角度衡量，政改都是失败的。二○一七年一人一票普选特首的愿望落空，孰令致之？一方面是特区政府与建制阵营有权无术，另一方面，泛民阵营有勇无谋，结果一拍两散，玉石俱焚，没有人是赢家。建制派在「六一八」表决当日摆出一个超级大乌龙，仅八名议员留在立法会席上投下赞成票，严格而言，只是在既定的败局里面多出一次洋相而已，没有改变一丝一毫的政治现实。

在这样的环境之下，理性务实的沉默大多数不禁要问，争取民主真的非要斗个你死我活不可吗？事前被忽略的温和民主派，日后有机会得到中间选民的心，甚至被激进派牵着鼻子走了好一段冤枉路的传统泛民，也有可能回归理性务实。

汤家骅宣布退出公民党，又辞去议员职务，同时带来一个耐人寻味的问题，日后的补选算不算是「变相公投」？民主党议员何俊仁说要辞职引发「变相公投」，如今不了了之，反而汤家骅没有恋栈权位，清脆说辞便辞，腾出新界东的空缺一下子成为兵家必争之地，原因是假如议席由建制派补上，泛民在立法会分组投票的否决权将会消失。新界东议席的补选，可以说是民意的试金石。不过，在二○一二年的立法会选举中，新界东是民主派得票超越建制阵营最多的一个选区，而且激进力量的声势凌厉，且看今次补选又是何等战况，对政治板块的变化，自有一番启示。

香港踏入后政改年代，在建制与泛民之外是不是容许有「第三条出路」？汤家骅打算开辟的「三跑」，能不能闯出一片新天地？「空域」无疑是存在的，特别是经过近年的两极分化，剑拔弩张，吵闹终日，香港人普遍已厌倦了无日无之的政治斗争，也看腻了「有票，真系唔要」的反智闹剧，故温和中间路线该不愁没有市场。

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