港报社评：反对派内斗加剧,温和派另谋出路--文汇报6月23日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
汤家骅昨日宣布退出公民党及辞任立法会议员。事件反映反对派否决政改已经走入死胡同，必然会分化出另谋出路的温和派。温和派在反对派綑绑投票中受打压，被围剿，另谋出路是理智的选择。期待温和派重回中间路线，争取中间选民的支持，在尊重宪制的基础上，与中央建立互信和良性互动，做有益于香港和国家的事情。
反对派内部本来就有激进派和温和派之争，两派之间因为綑绑否决政改而暂时掩盖的矛盾，必将暴露出来。汤家骅宣布退出公民党，是这种矛盾的公开化。在政改讨论期间，汤家骅与激进的公民党已经渐行渐远。他主张与中央沟通，不认同与中央对抗。
但公民党在非法「占中」期间与激进暴力搞手沆瀣一气，「占中」后又坚持綑绑其他反对派，使汤家骅越发不满。公民党头目声称「后政改」年代，公民党需引入「本土思维」、「本土角度」，这其实是转向「港独」立场的危险信号。汤家骅不愿意被绑上「港独」战车，唯有分道扬镳。
由政改讨论开始，激进反对派就不断制造白色恐怖，恐吓温和派议员，恐吓的内容不只是声称将在选举中狙击，甚至威胁其人身安全。在激进反对派的綑绑下，温和派最终无奈选择否决政改，致使温和派得罪了不少原有的中间支持者，同时又被激进派打压。「后政改」时期，反对派内斗必然加剧，温和派将受到更大压力。反对派中有智慧、有见识的温和人士必定会另谋出路。汤家骅宣布退出公民党，预示反对派将出现分化洗牌潮。
在「一国两制」下，任何政治力量都必须遵守「一国两制」的规矩，都应当履行维护国家主权、安全、发展利益的责任，都需要与中央政府保持良好关系，搞对抗没有出路。温和派人士在政改被否决后另谋出路，是试图走出与「一国两制」、基本法及中央政府对抗的死胡同。期待温和派重新移动到中间路线的轨道上来，在尊重宪制的基础上，与中央建立互信和良性互动，在「一国两制」的未来进程中得到更大的发展空间。
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路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
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