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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--6月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    6月24日(三)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季终值      +0.60%     +0.6%
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     5月         --     正1.25
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       6月      108.1      108.5
                    现况指数                                    114.1      114.3
                    预期指数                                    102.5      103.0
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        5月         --      +0.2%
                       (较上年同期)                                --      +1.2%
    0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)            5月         --   顺差25.9
     --  美国建筑许可年率(万户)                  5月修正值         --      127.5
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周         --      378.5
             再融资指数                                            --    1,354.9
    1230 美国企业获利                         第一季修正值         --      -8.7%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第一季终值      -0.2%      -0.7%
             GDP最终销售                                        -0.6%      -1.1%
             GDP消费支出                                           --      +1.8%
             GDP隐性平减指数                                    -0.1%      -0.1%
             核心PCE物价指数                                    +0.8%      +0.8%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          -2.0%      -2.0%
    2100 韩国消费者信心指数                            6月         --        105
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         -- 卖超18,506
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --  买超4,132
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值   预估值
    6月23日(二)
    0130 澳洲房价指数                                第一季    +1.6%     +2.3%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             6月初值      49.9        --
    0645 法国企业景气指数                              6月       100       103
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值      50.5      49.5 
                   服务业PMI                                    54.1      52.6 
                   综合PMI                                      53.4        -- 
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值      51.9      51.3 
                   服务业PMI                                    54.2      53.0 
                   综合PMI                                      54.0        -- 
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     6月初值      52.5      52.2 
                     服务业PMI                                  54.4      53.6 
                     综合PMI                                    54.1      53.5 
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            4月     +5.4%       -- 
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)              +7.9%       -- 
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            4月     -0.6%       -- 
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)              -0.2%       --
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            4月     +0.7%       --
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)               持平       -- 
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               6月       负7      正1
    1230 美国耐久财订单                                5月     -1.8%    -0.6%
             扣除运输的耐久财订单                              +0.5%    +0.6%
             扣除国防的耐久财订单                              -2.1%       -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单                        +0.4%    +0.5%
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)      4月     +0.3%       -- 
                                         (较上年同期)          +5.3%       -- 
                                 房价指数                      221.7       -- 
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       6月初值      53.4     54.2 
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        5月      54.6     52.5 
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  6月         6       -- 
    (完)

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