主要国家经济指标预测--6月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月24日(三) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.60% +0.6% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 5月 -- 正1.25 0800 德国IFO企业景气判断指数 6月 108.1 108.5 现况指数 114.1 114.3 预期指数 102.5 103.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差25.9 -- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 127.5 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 378.5 再融资指数 -- 1,354.9 1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -8.7% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 -0.2% -0.7% GDP最终销售 -0.6% -1.1% GDP消费支出 -- +1.8% GDP隐性平减指数 -0.1% -0.1% 核心PCE物价指数 +0.8% +0.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 -2.0% -2.0% 2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超18,506 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,132 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月23日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +1.6% +2.3% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 49.9 -- 0645 法国企业景气指数 6月 100 103 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 50.5 49.5 服务业PMI 54.1 52.6 综合PMI 53.4 -- 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 51.9 51.3 服务业PMI 54.2 53.0 综合PMI 54.0 -- 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 52.5 52.2 服务业PMI 54.4 53.6 综合PMI 54.1 53.5 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 4月 +5.4% -- 未经季节调整的工业订单(较上年同期) +7.9% -- 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 4月 -0.6% -- 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -0.2% -- 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 4月 +0.7% -- 未经季节调整的零售销售(较上年同期) 持平 -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负7 正1 1230 美国耐久财订单 5月 -1.8% -0.6% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.6% 扣除国防的耐久财订单 -2.1% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% +0.5% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 +0.3% -- (较上年同期) +5.3% -- 房价指数 221.7 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 53.4 54.2 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 54.6 52.5 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 6月 6 -- (完)