港报社评：政治版图开始重组,期望理性生态重临--明报6月23日

随着立法会否决政改方案，「后政改」时期于焉开始。过去两年多，各方环绕政改激烈争斗、社会撕裂，未来一段日子，政治生态和文化能否回复文明理性，政治版图将出现怎样的切割和组合，都备受关注。汤家骅退出公民党并辞去立法会议席，相信只是政局重组的其中一幕，特别是在明年立法会选举之前，各方势力将搬动政治板块，离离合合戏码会陆续上演，香港政局回复平静或是走向更混乱局面，两年内见分晓。

汤家骅退出公民党,理念不同毋须勉强

汤家骅与公民党貌合神离，并非始于今日；5年前，公民党与社民连联手发动所谓「五区总辞，变相公投」，汤家骅的取态已经有别于公民党。今次政改，公民党选择对抗，汤家骅选择对话，路线与策略截然不同，其间公民党领导层与汤家骅在公开发言时，言语间已经不掩饰分歧，甚至相互之间还隔空放话，已无共事基础，只欠公开反目决裂而已。

政治理念不同，路线歧异，以分手收场，其实十分正常，正是合则来、不合则去。在文明社会，若能做到好来好去，则不仅对双方，对社会也有交代。汤家骅与公民党的处理，算是做到这一点。

近年，汤家骅议政，常常提到希望改变香港的政治文化。事实上，近年政治氛围激化，论政议政非黑即白，相互排挤攻讦，理性讨论空间完全被堵塞。在政改争拗最热炽之时，反对阵营一些人的公开发言，连国家、人大常委会、中央政府在香港特区的宪制角色、地位与职能，都予否定；这种把事态推到最极端，将中央与香港切割的思维和言辞，究竟要把香港推向一个怎样的状态，至今反对阵营中人仍未向市民解释和交代。

30多年前，上述状况曾经出现。香港政治地位回归提上解决日程之后，当时就与北京互动，香港社会分两条路线，一条是以抗共甚至反共取态，与北京对抗；另一条是在争取保持不变的前提下，与北京交流对话，以找到符合各方利益的回归安排。当时，港人的想法不若现在复杂，当北京抛出特殊方针政策，确保香港回归之后一切保持不变，并在推进民主进程给予一定承诺后，随即获得大多数港人接受，英国在谈判上也撑不下去。由谈判到顺利回归，即使期内有大大小小周折，交流对话仍然主导着整体事态发展，与近年剑拔弩张，对不同阵营视作仇敌的情况，完全不同。

今时今日，政治氛围与当年类同，而时移世易，情况较当年更复杂。目前在政治舞台上，对话路线靠边站，对抗路线占夺了大多数空间，集体好像失去了理性讨论和解决问题的能力。香港须扭转这种状况，重塑理性讨论的政治文化，才有可能解决各方面停滞不前的问题和局面。否决政改之后，个别泛民党派提出要与中央交流沟通的说法，但是反对阵营其他力量则仍然没有寻求良性互动之意。未来一段日子，若反对阵营继续奉行对抗路线，理性对话力量无法凝聚成一股够分量的力量，则不仅民主进程无法寸进，其他经济民生事务的推展也会困难重重。

理性对话凝聚力量,重塑中间路线主导

汤家骅退党之前已经另组智库「民主思路」，汇集了社会上一些被认为理性温和人士，要在目前政局两极之间寻找第三条出路。迄今汤家骅对「民主思路」的描述，都说并非参政团体，但是对日后会否推举成员参选角逐议席和权力，说法仍然模糊。其实，论政团体若不蜕变为参与选举、取得议席的政治团体，单是坐而论政，政治上的影响力极其有限。汤家骅表示不会退出政坛，有理由相信他要实践中间路线的政治理念，因此汤家骅退出公民党，可解读为民主党派在「后政改」的政治板块移动。

今次政改发生了很多事，各种思潮、主张沉淀之后，将触动多少政治板块移动，各方都在密切观察。特别是数月后举行的区议会选举和明年的立法会选举，若有新兴政治势力加入竞逐，政治版图或许会出现不一样局面。

香港是经济高度发展的社会，温和理性中间力量理应是大多数，并成为主导力量。不过，今次政改的中间力量几无立锥之地，这是特定条件的状况，抑或社会短暂失衡的结果，目前无人可以给予答案，只能在日后选举的权力竞逐中，演绎和塑造出来。当然，政治人物和政党的取态起着关键作用，香港是否已经失去理性对话和解决问题的能力，未来一段日子将见到苗头。

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