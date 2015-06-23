港报社评：反对派内斗加剧,温和派另谋出路--星岛日报6月23日

汤家骅昨日宣布退出公民党及辞任立法会议员。事件反映反对派否决政改已经走入死胡同，必然会分化出另谋出路的温和派。温和派在反对派綑绑投票中受打压，被围剿，另谋出路是理智的选择。期待温和派重回中间路线，争取中间选民的支持，在尊重宪制的基础上，与中央建立互信和良性互动，做有益于香港和国家的事情。

反对派内部本来就有激进派和温和派之争，两派之间因为綑绑否决政改而暂时掩盖的矛盾，必将暴露出来。汤家骅宣布退出公民党，是这种矛盾的公开化。在政改讨论期间，汤家骅与激进的公民党已经渐行渐远。他主张与中央沟通，不认同与中央对抗。

但公民党在非法「占中」期间与激进暴力搞手沆瀣一气，「占中」后又坚持綑绑其他反对派，使汤家骅越发不满。公民党头目声称「后政改」年代，公民党需引入「本土思维」、「本土角度」，这其实是转向「港独」立场的危险信号。汤家骅不愿意被绑上「港独」战车，唯有分道扬镳。

由政改讨论开始，激进反对派就不断制造白色恐怖，恐吓温和派议员，恐吓的内容不只是声称将在选举中狙击，甚至威胁其人身安全。在激进反对派的綑绑下，温和派最终无奈选择否决政改，致使温和派得罪了不少原有的中间支持者，同时又被激进派打压。「后政改」时期，反对派内斗必然加剧，温和派将受到更大压力。反对派中有智慧、有见识的温和人士必定会另谋出路。汤家骅宣布退出公民党，预示反对派将出现分化洗牌潮。

在「一国两制」下，任何政治力量都必须遵守「一国两制」的规矩，都应当履行维护国家主权、安全、发展利益的责任，都需要与中央政府保持良好关系，搞对抗没有出路。温和派人士在政改被否决后另谋出路，是试图走出与「一国两制」、基本法及中央政府对抗的死胡同。期待温和派重新移动到中间路线的轨道上来，在尊重宪制的基础上，与中央建立互信和良性互动，在「一国两制」的未来进程中得到更大的发展空间

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