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货币新闻 | 2015年 6月 23日 星期二 10:06 BJT

芝加哥期市：大豆触及近三个月高点，因种植进度慢于预期

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT玉米           364.50     4.50  +1.25%    +3.18%     358.99   61
    CBOT大豆           994.50     5.00  +0.51%    +2.37%     948.21   76
    CBOT稻米            $9.90    $0.05  +0.56%    +1.85%      $9.70   60
    美国原油           $60.19   -$0.19  -0.31%    +0.97%     $59.62   53
    汇率 
    欧元/美元          $1.133  -$0.001  -0.09%    -0.19%
    美元/澳元           0.771   -0.001  -0.18%    -0.72%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 张若琪/郑茵 审校 王丽鑫/于春红)

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