全球贵金属：今年全球铂金供应料继续短缺，因需求旺盛--CPM

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透纽约6月23日 - 大宗商品市场研究与咨询公司CPM集团周二表示，尽管矿山产量增长，2015年全球铂金(白金)供应仍将连续第二年短缺，因为汽车制造业和珠宝饰品领域需求料将增加。
CPM在“铂族金属2015年鉴”中预估，2015年全球铂金供应将短缺21.5万盎司，2014年为短缺98.1万盎司。
铂金加工品需求今年料达到718万盎司，比2014年高2.2%，但低于2013年的722万盎司。这类需求包括用于汽车、珠宝饰品和电子领域的铂金。
报告显示，增加的铂金需求将被供应增长所部分抵消。
CPM预计2015年总供应量为696万盎司，比去年高15%，但低于2013年的735万盎司。
全球矿山产量估计为575万盎司，比2014年增长20%，去年连续五个月的工人罢工影响了产量。但该预估仍低于2013年的605万盎司。全球最大的铂金出产国--南非今年的产量料在403万盎司，高于去年的308万盎司，但低于2013年的440万盎司。
CPM说道：“一些供给将用于生产商补充库存，以防2014年供给中断的事件重演。”
CPM估计，现货铂金 2015年的均价将在每盎司1,180.91美元，较2014年下滑16%，并将创下2006年以来低点。
“铂金已经低于金价，至少在2015年头几个月是这样，这应该会惠及今年的珠宝业铂金加工需求。”CPM说道。
CPM预期，2015年全球钯金供给量将在947万盎司，较上年高出5%。
“由于基本面的多数正面因素已经出尽，价格进一步大幅攀升的动能有限，”CPM称，并补充道汽车和电子行业对钯金需求旺盛。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 徐文焰)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。