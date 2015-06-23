《分析师观点》台湾5月外销订单衰退5.9%创两年多低位，GDP成长恐难保3%

路透台北6月23日 - 台湾经济部周二公布，5月外销订单较上年同期减5.9%，不但逊于市场预估的衰退0.65%，更再创逾两年的低位。分析师认为，纯粹从外贸数据观察今年GDP成长恐难保3%。

目前主计总处对台湾今年最新的经济成长率预估为3.28%。

台湾2013年3月外销订单年减6.6%。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年5月 2015年4月

外销订单 -5.90 -4.00

路透调查 -0.65 --

订单区域

中国大陆(含港)-11.6 -10.3

美国 +5.2 +14.0

欧洲 -1.7 +5.8

日本 -23.8 -29.0

**市场评论**

兆丰国际证券资深协理李志安：

虽然来自美国的订单表面上是正成长，但与3月和4月比较还是衰退很多；显示美国整体需求未明显好转，而日本、中国大陆及欧洲也都不好，因此，从外贸角度来看，台湾整体外销订单都不好，今年GDP恐难保住3%。但这不是台湾独有的问题，包括韩国、中国大陆和欧洲等全世界都不好。

台新投顾分析师王凯民：

5月订单仅资讯通信产品年增率呈正成长，且金额只有357.9亿台币，远不如预期。由于去年下半年IPHONE的需求呈现爆发性成长，以目前需求不振的情况看来，今年全年外销订单恐怕无法正成长。

中国经济的下行在第二季-第三季仍在调整中，要回复先前7%以上的成长要到第四季才看得到。以目前唯一成长的资通产品来看，对台湾的经济成长贡献恐怕不大，因预料大多是鸿海 的接单不错，但这些产品大都在海外生产。

凯基投顾分析师蔡耀德：

上市柜公布6月营收不好已经反应在股价下跌上，传产方面的工业设备、金属等产业订单衰退，表现也不好，目前产业能见度很低，难以判断趋势。

目前看来台湾今年全年订单可能会较去年衰退，除了原物料价格下跌因素之外，电子产品需求也在放缓，尤其是电子产品大宗如PC产业表现不好，对外销订单的影响颇大。我们预估，7月外销的订单衰退幅度会收歛，但还是不如去年。央行的货币政策方面还是会一直维持宽松。

*市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬 3.2分，报31.002。

--台股加权股价指数 收涨0.53%至9,391.14点。

--指标10年期公债104/5R期 殖利率收升0.8基点至1.5145%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--台湾主计总处5月底大幅下修今年经济成长率预估0.5个百分点至3.28%，因出口预估衰退创六年来低位，另外也同步下修2015年的通膨率至0.13%。