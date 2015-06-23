台湾汇市：台币盘初实质交投区间偏弱，随韩元稍有收回上日涨幅

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透台北6月23日 - 台币兑美元 周二盘初实质交投偏弱靠向30.800。汇银人士指出，早盘交投偏向安静，台币随韩元稍有收回上日涨幅，今日实质交投料暂在30.75-30.82间窄幅波动。
他们表示，盘初外资买卖汇双向交易皆有，交投方向并不明显，进/出口商交投也仍属零星，或因上日已率先反应希腊债务危机露出曙光的利多，市场交投观望进一步消息面带动。
〞早上很淡，没什么力道。〞一位民营银行交易员说。
希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。
当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.50亿美元，大致同于上日同时间；韩元兑美元 盘初在1,103.5附近，上日收在1,098.8。
本地时间10:12，台股 上涨0.91%报9,427.63点，稍优于MSCI明晟亚太除日本指数 的0.65%涨幅。
台币早盘实质交易区间落在30.765-30.790；上日交易区间在30.728-30.757。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘明显缩减；一个月美元/台币远汇 暂报30.740/30.755，上日收在30.679。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.750-30.820
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路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%