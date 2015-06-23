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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 10:34 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交投区间偏弱，随韩元稍有收回上日涨幅

路透台北6月23日 - 台币兑美元 周二盘初实质交投偏弱靠向30.800。汇银人士指出，早盘交投偏向安静，台币随韩元稍有收回上日涨幅，今日实质交投料暂在30.75-30.82间窄幅波动。

他们表示，盘初外资买卖汇双向交易皆有，交投方向并不明显，进/出口商交投也仍属零星，或因上日已率先反应希腊债务危机露出曙光的利多，市场交投观望进一步消息面带动。

〞早上很淡，没什么力道。〞一位民营银行交易员说。

希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。

当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.50亿美元，大致同于上日同时间；韩元兑美元 盘初在1,103.5附近，上日收在1,098.8。

本地时间10:12，台股 上涨0.91%报9,427.63点，稍优于MSCI明晟亚太除日本指数 的0.65%涨幅。

台币早盘实质交易区间落在30.765-30.790；上日交易区间在30.728-30.757。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘明显缩减；一个月美元/台币远汇 暂报30.740/30.755，上日收在30.679。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.750-30.820

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