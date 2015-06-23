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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 10:39 BJT

台湾股市：跟随周边市场走高，受希腊问题乐观前景和美股上涨提振

金融保险类指数 上升1.3%，电子类指数 亦走高1.1%，得益于美股Nasdaq指数昨日创纪录最高收位。

在交投活跃的个股中，晶片大厂联电 大涨1.5%，日月光 扬升0.6%。(完)

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