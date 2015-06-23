香港新股：亚美能源首日挂牌全天“潜水”，终场较招股价低逾7%

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透香港6月23日 - 尽管大市向好，中国煤层气生产商--亚美能源控股有限公司 周二首日挂牌整天“潜水”，收盘较招股价低逾7%。
亚美能源今早开低10%后反覆走低，全日均处低于招股价3港元的水平，最高仅至2.8港元，终场收报2.78港元。大市恒生指数 则升0.93%。
市场人士指出，尽管亚美能源是中国唯一商业化生产的煤层气公司，油价低迷令投资者对能源股没有太大兴趣，现时新股市场聚焦于新兴行业如私募投资、医疗等。
“由于大市比较波动，总的来说投资者对新股兴趣一般，但个别板块如联想控股 、环球医疗金融就能吸引到投资者的注意力。”金利丰证券研究部经理黄智慧说。
不过，投行麦格理今天的报告将亚美能源纳入其研究范围，初始评级为“优于大市”，目标价4.3港元，较现价约有55%潜在升幅。
亚美能源IPO认购反应一般，国际配售部分录得小幅超额认购，面向散户的公开发售部分则有逾4倍超额认购，最终以招股价区间3-3.7港元的低端定价。
该公司的主要股东包括私募股权公司华平 、霸菱以及中国平安 ，业务为透过与中联煤层气及中石油 的生产品分成合同而获得两个煤层气区块参与权益。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
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