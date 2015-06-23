韩国金融：六家银行将出售不良贷款投资企业UAMCO的逾50%权益--消息

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
路透首尔6月23日 - 两位知情人士周二表示，韩国最大不良贷款投资企业UAMCO Ltd股东已向潜在竞购方发出摘要说明信，将出售该公司的逾50%权益。
韩国经济新闻周二稍早援引未具名投行业消息人士报导称，这些权益料价值约5,000-6,000亿韩元(4.53-5.44亿美元)，最早将在下月接受非约束性报价，年底前完成该交易。
由于知情人士未获得对媒体发言的授权，因此他们拒绝具名。
UAMCO由韩国六家最大银行共同拥有，它们是新韩银行、国民银行、韩亚银行、中小企业银行 、友利银行 和农协银行(NongHyup Bank)。
摩根大通 为该交易的顾问。(完)
(编译 于春红; 审校 王颖)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。