韩国金融：六家银行将出售不良贷款投资企业UAMCO的逾50%权益--消息

路透首尔6月23日 - 两位知情人士周二表示，韩国最大不良贷款投资企业UAMCO Ltd股东已向潜在竞购方发出摘要说明信，将出售该公司的逾50%权益。

韩国经济新闻周二稍早援引未具名投行业消息人士报导称，这些权益料价值约5,000-6,000亿韩元(4.53-5.44亿美元)，最早将在下月接受非约束性报价，年底前完成该交易。

由于知情人士未获得对媒体发言的授权，因此他们拒绝具名。

UAMCO由韩国六家最大银行共同拥有，它们是新韩银行、国民银行、韩亚银行、中小企业银行 、友利银行 和农协银行(NongHyup Bank)。

摩根大通 为该交易的顾问。(完)