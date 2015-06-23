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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 10:57 BJT

两岸金融：台湾金管会主委称两岸金融三会下半年将在台北举行

路透台北6月23日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二称，两岸银行、证券和保险“金融三会”将于下半年在台北正式举行，与谈议题尚未底定。

他是在一场公开活动受访时做出以上表述。

至于两岸金证会能否洽谈RQFII(人民币合格境外机构投资者)脱钩议题，他则说，“RQFII要跟服贸脱钩事实上有困难。”

曾铭宗今年初曾表示，台湾金融业赴中国经营已走到瓶颈，要有很大突破仍待两岸服务贸易协议通过立法院审议，服贸没过前会强化双边交流，今年将争取人民币回流区域扩大，至于千亿RQFII额度试图透过各种管道争取，但短期要跟服贸脱钩有难度。

去年12月底曾铭宗率团赴陆参加第二度两岸证券期货监理合作平台“金证会”及第四次两岸银行监理合作平台“金银会”，达成将加速互设机构及业务审批等共识。 两岸保险监理合作平台“金保会”则决议加强两岸保险业危机处置合作。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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