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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 11:20 BJT

路透基点：北京控股获得15.5亿港元贷款--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，北京控股有限公司在向
香港交易所提交的文件中表示，在6月19日获得了15.5亿港元(2亿美元)三
年期双边贷款。
    
    据北京控股的2014年年报，它的主要往来银行是中国银行、交通银行
、中国建设银行及瑞穗实业银行这几家银行的香港分行。(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 高琦)

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