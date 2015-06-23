路透基点：北京控股获得15.5亿港元贷款--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，北京控股有限公司在向 香港交易所提交的文件中表示，在6月19日获得了15.5亿港元(2亿美元)三 年期双边贷款。 据北京控股的2014年年报，它的主要往来银行是中国银行、交通银行 、中国建设银行及瑞穗实业银行这几家银行的香港分行。(完) (编译 张涛；审校 高琦)