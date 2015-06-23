中国汇市：人民币早盘微涨，汇丰PMI回升与经济企稳预期提振有限

路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微升，中间价则小幅回调。交易员称，6月汇丰制造业PMI初值回升显经济改善迹象，但对人民币汇率几无影响；市场力量其实偏向人民币贬值端，但大局牢握央行手中，要打破目前窄幅震荡格局，关键还看央行态度。

他们并指出，早盘结售汇情况相较前期没有明显变化，多家机构基于中国经济企稳认为年内或不再降息的预期，对人民币汇率影响不彰。

“最近市场完全看央行什么时候把市场放开，市场就能动。市场肯定是比较偏贬值的，但央行把它压住了。”一中资行交易员说。

他并指出，当前在海外上市的中国企业分红购汇需求较为旺盛，分红购汇有望持续至7月底。

北京时间10:58，人民币兑美元即期报6.2092元，上日收报6.2095元。今日人民币兑美元中间价 为6.1119元，上日中间价为6.1104元。

新订单和产出指数双双回升，带动汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升，但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需的萎靡不振。

中金公司、渣打银行等多家机构最新研报皆认为中国经济有望进一步企稳，年内央行或暂停降低基准利率，但存款准备金率还有下调空间。

全球汇市方面，欧元在周二亚洲盘初几无变动，此前在隔夜市场横向整理，因有关希腊债务谈判进展的消息似乎没完没了，使人心力交瘁。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2385/6.2425，上日尾盘为6.2375。

北京时间10:58，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2051/6.2061元，上一交易日尾盘报6.202元。