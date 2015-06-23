香港热股：永晖控股复牌盘中大跌40%，与若干股本投资者商讨终止

路透香港6月23日 - 正在寻求债务重组的中国焦煤进口商--永晖实业控股股份有限公司 周二复牌盘中一度大跌40%，此前称与若干股本投资者之商讨终止。

该股早盘盘中一度低探0.285港元。香港时间11:27，跌31.58%，报0.325港元；大市恒生指数 则升0.07%。

永晖控股此前就发行新股以及未赎回优先票据重组与相关人士进行商讨。据周一晚间公告，与若干股本投资者之商讨已停止，虽然部分有意投资者仍在评估投资的机会，但永晖控股无法保证能够达成任何协议。

至于与债券持有人小组商讨债务重组的工作仍在进行，此前就未偿还本金额约3.09亿美元之优先票据暂停协议再延长至今年7月20日。

该批票据为于2011年发行并于2016年到期的5亿美元8.5%优先票据。

永晖控股以往主要从蒙古进口焦煤，然随着中国经济放缓以及煤价下滑，赖以陆路运输的蒙古煤在中国市场丧失竞争力，公司遂于去年大幅压缩蒙古煤业务，加大海运煤的采购。

公司于2014年度营业额75.48亿港元，按年下降43%；净亏损58.97亿港元，按年升1.5倍。（完）

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