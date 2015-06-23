中国货币市场：回购利率低开后震荡走升，结构性供需矛盾仍在

路透上海6月23日 - 中国银行间市场周二主要回购加权利率 低开后震荡走升；尽管大行资金供给情况尚可，但质押信用债等的结构性供需矛盾仍在，盘中加点成交频现拉高资金价格水平。

交易员指出，本周有大量IPO申购冻结资金回流，但半年末临近，短期资金面仍难很快重返宽松；此外市场近期一直期盼的总量货币宽松政策迟迟未见现身，对未来流动性的谨慎预期渐增。

华东一银行交易员称，“我们感觉还好，不紧，大行里工行、国开都在出。不能跟大行做(交易)的可能感觉会有些紧张。”

她谈到，今日已有部分IPO资金解冻，一些保险机构已开始出钱，不过多数非银机构仍有不小资金需求，此外利率债较少的部分小银行及农村金融机构融资也存在一定的难度。

今日起，本轮新股发行冻结资金开始解冻；其中大盘新股国泰君安证券股份有限公司网上网下共冻结资金2.35万亿元人民币，超过稍早的中国核电 （1.685万亿元），创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。

上述交易员并表示，除了IPO叠加半年末因素对流动性影响较大外，近期宽松政策预期频频落空，令市场心态亦在发生微妙的变化，“（端午假期间）没有任何动作，政策不明朗，大家心里已经没有之前那么放松了。”

因端午假期，周一(22日)中国主要金融市场均休市。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2759 1.2559 +2.00

七天 2.7676 2.7331 +3.45

14天 3.5188 3.4418 +7.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3300 3.2150 +11.50

七天 2.6500 2.4800 +17.00

14天 3.1600 2.6000 +56.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4700 1.5000 -3.00

七天 2.8600 2.7300 +13.00

14天 3.5000 3.3800 +12.00

Shibor

其中:隔夜 1.2950 1.2670 +2.80

七天 2.6750 2.6740 +0.10

三个月 3.1730 3.1050 +6.80