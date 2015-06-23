《中国新债预测》两年期国债利率均值2.43%，该期限流动性不佳料抑需求

* 招标品种: 财政部两年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周三(24日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.30%-2.60%

* 预测均值: 2.43%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月23日 - 中国财政部周三将招标发行两年期固息国债。路透调查显示，尽管近期国债一级需求较好，但此次招标的期限品种流动性偏低，市场预计其中标利率或高于二级，预测均值落在2.43%。

北京一银行交易员称，两年期国债不属关键期限品种，流动性不佳，需求可能一般，“两年期很久没招标了，近期成交也很少。参与的话大概也就投个基本量吧。”

中国银行间债市周二现券收益率及IRS(利率互换)走升；此前对端午小长假期间再有宽松政策出炉的期盼颇浓，预期的落空令市场颇为失望，加之半年末资金面依旧未现明显回暖，短期债市表现仍显不振。

华东一银行交易员则提到，该期新债招标需求可能还需视次日早盘走势而定，“明天IPO解冻资金就能回来了，资金面应该不会像今天这么紧，不知道一级需求会不会转好。”

周二国开行招标的五期债中，除一年期外，3-10年品种定位均高于中债估值水平，七年和10年的收益率尤其偏高。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为2.3287%。

财政部上次招标发行两年期国债为2014年12月24日，发行规模250亿元，中标利率为3.39%。

明日招标新债为今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债6月25日开始计息，利息按年支付；招标结束至6月29日进行分销，7月1日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.05%。(完)