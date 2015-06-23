澳新汇市：新西兰元兑美元因降息前景挫至五年低点，澳元陷区间交投

交易员指出，空方势力可能开始消退，但新西兰进一步降息的机率、及美国终将升息的预期，都可能破坏新西兰元的反弹。

与此同时，澳元兑美元横盘整理。澳元/美元 小跌0.2%至0.7711，处于本月区间0.7600-0.7850的中段。

基于澳洲利率维持不变的前景，且又缺乏新的刺激因素，澳元料维持区间交投。

“我们预期澳元/美元未来三个月不可能持续在0.7500下方。而同时，只要全球增长率仍低于平均水准，澳元/美元也很难大幅超越200日移动均值(约0.8116)。”澳洲联邦银行(CBA)资深汇市策略师Elias Haddad称。(完)

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