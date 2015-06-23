澳新汇市：新西兰元兑美元因降息前景挫至五年低点，澳元陷区间交投

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
交易员指出，空方势力可能开始消退，但新西兰进一步降息的机率、及美国终将升息的预期，都可能破坏新西兰元的反弹。
与此同时，澳元兑美元横盘整理。澳元/美元 小跌0.2%至0.7711，处于本月区间0.7600-0.7850的中段。
基于澳洲利率维持不变的前景，且又缺乏新的刺激因素，澳元料维持区间交投。
“我们预期澳元/美元未来三个月不可能持续在0.7500下方。而同时，只要全球增长率仍低于平均水准，澳元/美元也很难大幅超越200日移动均值(约0.8116)。”澳洲联邦银行(CBA)资深汇市策略师Elias Haddad称。(完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。