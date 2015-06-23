韩国金融市场：股市料创两个月最大单日涨幅，韩元下跌

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)称，希腊的提议是“向前迈出的积极一步”。他表示，目标是让欧元区财长在周三晚间批准一项改革换现金协议。

市场领头羊企业三星电子 大涨3%至1,320,000韩元，受逢低买盘提振，该股上周在七个月低点附近徘徊。该股盘中触及两周高点1,328,000韩元。

第一毛织 跳涨4.7%，因该公司收购三星物产 的交易有望完成，因而重新点燃了投资者的兴趣。

韩国韩元兑美元 下跌，追随日圆的跌势，投资者警惕外汇当局实施干预，以削弱韩元兑日圆的涨势。

韩元兑美元跌0.6%至1,104.8韩元，上日收于1,098.8韩元。

韩国三年期公债9月期货 跌0.02点，至109.02。

0322 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,104.8 1,098.8

日圆/韩元 8.9322/375 8.9172

韩国公债期货 * 109.02 109.04

韩国综合股价指数 2,080.58 2,055.16

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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