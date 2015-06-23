韩国金融市场：股市料创两个月最大单日涨幅，韩元下跌

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)称，希腊的提议是“向前迈出的积极一步”。他表示，目标是让欧元区财长在周三晚间批准一项改革换现金协议。
市场领头羊企业三星电子 大涨3%至1,320,000韩元，受逢低买盘提振，该股上周在七个月低点附近徘徊。该股盘中触及两周高点1,328,000韩元。
第一毛织 跳涨4.7%，因该公司收购三星物产 的交易有望完成，因而重新点燃了投资者的兴趣。
韩国韩元兑美元 下跌，追随日圆的跌势，投资者警惕外汇当局实施干预，以削弱韩元兑日圆的涨势。
韩元兑美元跌0.6%至1,104.8韩元，上日收于1,098.8韩元。
韩国三年期公债9月期货 跌0.02点，至109.02。
0322 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,104.8 1,098.8
日圆/韩元 8.9322/375 8.9172
韩国公债期货 * 109.02 109.04
韩国综合股价指数 2,080.58 2,055.16
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 于春红/汪红英；审校 孙茉莉/杜明霞)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。