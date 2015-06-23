中国企业：阿里巴巴和蚂蚁金服将投资近10亿美元，扶植本地服务业务

口碑初期服务重点为餐饮领域，阿里巴巴的订餐和配送业务淘点点品牌和蚂蚁金服的线下商家资源，将成为口碑业务的核心部分。

公告称，之后包括线下零售、医疗保健和自动售货机领域等蚂蚁金服的商户服务将逐步整合至新的口碑平台。

在O2O领域发展壮大可能需要付出巨额代价。为扩展业务，竞争对手公司不得不在营销计划和补贴方面砸进数亿美元资金。滴滴和快的打车应用软件今年2月份的合并正是为了减少此类开支规模。

公告称，用户将可通过蚂蚁金服的支付宝钱包和阿里巴巴的移动淘宝应用软件访问口碑。蚂蚁金服支付事业群产品运营部总经理范驰将出任口碑首席执行官(CEO)。

蚂蚁金服由阿里巴巴董事局主席马云和其他高管控股，运营着中国最受欢迎的在线支付平台支付宝、以及国内最大的货币市场基金之一的余额宝。本周该公司将推出网上银行MYbank。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 王丽鑫/徐文焰)