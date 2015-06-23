中国债市动态：宽松政策落空收益率上行，月末资金紧势令机构多谨慎

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
路透上海6月23日 - 端午小长假过后，期盼中的宽松政策落空，中国银行间债市周二早盘以长债为主的现券收益率震荡上行，各期限利率互换(IRS)也出现不同程度的走升。
资金方面，新股申购资金陆续解冻也未能抵消月末紧张因素影响，主要回购利率继续小涨。加之稍早公布6月汇丰制造业PMI出现改善，机构谨慎心态加重，以观望居多。
国开行上午招标的五期债结果不是十分理想，其中七年和10年中标收益率为4.1459%和4.1326%，进一步抬升负面情绪；另外，青岛地方债中标利率继续落在下限，影响可以忽略不计。
上海一券商交易员称，月末前资金紧势未见明显缓和，宽松政策预期落空之下，早盘长债等收益率上涨，“基本上不敢乱动，感觉最近(央行)不会出什么大动作。”
剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.1450%/4.1200%，上日尾盘为4.0850%/4.0600%。
对于收益率后续涨幅，北京一银行交易员认为，在政策真空期间，月末前资金面变化将更多主导市场情绪。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报95.945元人民币，较上日结算价跌0.28%；10年期T1509 收报94.785元，较上日结算价跌0.22%。
新订单和产出指数双双回升，带动汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升，但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需的萎靡不振。
因端午假期，本周一主要金融市场均休市。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。