中国债市动态：宽松政策落空收益率上行，月末资金紧势令机构多谨慎

路透上海6月23日 - 端午小长假过后，期盼中的宽松政策落空，中国银行间债市周二早盘以长债为主的现券收益率震荡上行，各期限利率互换(IRS)也出现不同程度的走升。

资金方面，新股申购资金陆续解冻也未能抵消月末紧张因素影响，主要回购利率继续小涨。加之稍早公布6月汇丰制造业PMI出现改善，机构谨慎心态加重，以观望居多。

国开行上午招标的五期债结果不是十分理想，其中七年和10年中标收益率为4.1459%和4.1326%，进一步抬升负面情绪；另外，青岛地方债中标利率继续落在下限，影响可以忽略不计。

上海一券商交易员称，月末前资金紧势未见明显缓和，宽松政策预期落空之下，早盘长债等收益率上涨，“基本上不敢乱动，感觉最近(央行)不会出什么大动作。”

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.1450%/4.1200%，上日尾盘为4.0850%/4.0600%。

对于收益率后续涨幅，北京一银行交易员认为，在政策真空期间，月末前资金面变化将更多主导市场情绪。

国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报95.945元人民币，较上日结算价跌0.28%；10年期T1509 收报94.785元，较上日结算价跌0.22%。

新订单和产出指数双双回升，带动汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升，但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需的萎靡不振。