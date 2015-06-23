香港个股：马斯葛拟引入恒大地产及腾讯为控股股东，惟股份继续停牌

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
路透香港6月23日 - 主要于台湾制造太阳能电池用多晶硅的马斯葛集团有限公司 周二称，拟透过发行新股方式引入恒大地产 及腾讯控股 为控股股东，惟其股份将继续停牌。
马斯葛在联交所一份声明中称，该公司与恒大及腾讯订立一份谅解备忘录，同意向对方发行数目相当于经扩大后股本75%之股份，发行价为每股0.0061港元，较停牌前报价0.285港元折让98%。募资净额预计约7.507亿港元。
“认购协议须待若干完成条件达成后，方可作实。”马斯葛并称，认购协议将导致公司的控制权发生变化，因此认购协议的完成须待认购人取得强制性全面要约义务豁免后，方可作实。
马斯葛并称，不知悉其股份停牌前交易日，即6月8日之价格及成交量增加之任何原因。
该股将继续停牌，以待刊发认公布，按停牌前报价计市值102.5亿港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。