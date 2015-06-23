香港个股：马斯葛拟引入恒大地产及腾讯为控股股东，惟股份继续停牌

路透香港6月23日 - 主要于台湾制造太阳能电池用多晶硅的马斯葛集团有限公司 周二称，拟透过发行新股方式引入恒大地产 及腾讯控股 为控股股东，惟其股份将继续停牌。

马斯葛在联交所一份声明中称，该公司与恒大及腾讯订立一份谅解备忘录，同意向对方发行数目相当于经扩大后股本75%之股份，发行价为每股0.0061港元，较停牌前报价0.285港元折让98%。募资净额预计约7.507亿港元。

“认购协议须待若干完成条件达成后，方可作实。”马斯葛并称，认购协议将导致公司的控制权发生变化，因此认购协议的完成须待认购人取得强制性全面要约义务豁免后，方可作实。

马斯葛并称，不知悉其股份停牌前交易日，即6月8日之价格及成交量增加之任何原因。

该股将继续停牌，以待刊发认公布，按停牌前报价计市值102.5亿港元。（完）

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