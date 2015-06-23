日本热股：夏普股东再次推选高桥兴三为社长，批准藉纾困求生的策略

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
路透日本大阪6月23日 - 日本电子企业夏普 的股东再次选举高桥兴三为社长，并批准了二次银行纾困计划，支持公司以这种策略挺过因显示器业务大幅下滑而带来的严重低迷。
高桥兴三在大阪举行的年度大会结束时被再度选为社长，尽管投资者担心他的重组计划或许力度还不够。该计划包括裁员5,000个岗位。
目前还无法获悉具体票数，但高桥兴三的支持率可能比去年的97%要低，因股东对公司业绩亏损、没有派息以及为寻求纾困而大幅削减资本金感到失望。(完) (编译 汪红英 审校 郑茵)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。