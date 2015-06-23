日本热股：夏普股东再次推选高桥兴三为社长，批准藉纾困求生的策略

路透日本大阪6月23日 - 日本电子企业夏普 的股东再次选举高桥兴三为社长，并批准了二次银行纾困计划，支持公司以这种策略挺过因显示器业务大幅下滑而带来的严重低迷。

高桥兴三在大阪举行的年度大会结束时被再度选为社长，尽管投资者担心他的重组计划或许力度还不够。该计划包括裁员5,000个岗位。