台湾股市：收盘小涨，受惠希腊偿债事件正面发展拉抬国际股市

路透台北6月23日 - 台湾股市周二小幅收升，随亚股持稳。分析师指出，受惠希腊偿债事件朝正面发展，拉抬国际股市趋高。只不过，台股反弹量能有所不足，后续涨势有待观察。

今日大盘加权股价指数 收升0.53%报9,391.14点。今日成交初值 为997.33亿台币，上交易日修正后为907.53亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞国际股市气氛好转，外资也结束了连续15天的卖超。〞他并认为，短期内只要不跌破先前反弹的跳空向上缺口--9,247点，台股仍可望正面看待。

他也表示，外资在台指期的空单余额已减少到4,000余口，现货也转向小买超，态度由空方转为中性，这仍有利股市的反弹气氛延续。

周一外资及陆资在台股买超31.44亿台币，中止连续15个交易日卖超共计939.92亿台币。周二最新数字尚未公布。

希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。