台湾股市：收盘小涨，受惠希腊偿债事件正面发展拉抬国际股市

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
路透台北6月23日 - 台湾股市周二小幅收升，随亚股持稳。分析师指出，受惠希腊偿债事件朝正面发展，拉抬国际股市趋高。只不过，台股反弹量能有所不足，后续涨势有待观察。
今日大盘加权股价指数 收升0.53%报9,391.14点。今日成交初值 为997.33亿台币，上交易日修正后为907.53亿。
凯基投顾分析师张明祥说，〞国际股市气氛好转，外资也结束了连续15天的卖超。〞他并认为，短期内只要不跌破先前反弹的跳空向上缺口--9,247点，台股仍可望正面看待。
他也表示，外资在台指期的空单余额已减少到4,000余口，现货也转向小买超，态度由空方转为中性，这仍有利股市的反弹气氛延续。
周一外资及陆资在台股买超31.44亿台币，中止连续15个交易日卖超共计939.92亿台币。周二最新数字尚未公布。
希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。
本地时间14:02，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 则升0.66%。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。