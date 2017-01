香港社会：富商李嘉诚对政改方案被否“非常失望”，冀未来一年增购土地

路透香港6月23日 - 香港富商李嘉诚周二称,对于2017年普选行政长官方案(政改方案)被否决“非常失望”;他并重申没有从香港撤资,反而希望在未来一年增购土地。

李嘉诚在长江和记实业 股东会后向传媒表示,对于政改被否决非常失望,但他不评论谁应为此负上最大责任。

“全香港人都在讨论这个问题,我不参与其中了。”他说。

被问及特首梁振英可能连任的看法,李嘉诚说,“不批评了,大家都注意之中,我一个人讲都无用。”

香港立法会上周四以28票反对、8票赞成大比数否决政改方案,令人意料之外的是赞成票数远低于逾40名建制派议员席位,因大部分建制派议员缺席投票。事件再次触动香港社会的政治神经。

86岁的李嘉诚此前多番表态支持政改方案,在2月举行的长和业绩发布会上更明言,“若香港政改方案不获通过,香港所有人都将是大输家。”

但他的企业王国近年将投资重点由香港转移至外国,在香港买地发展房地产项目的积极性又降低,因而经常惹来“撤资”的揣测及对香港前途“用脚投票”的疑云。

李嘉诚重申“没有撤资”,他并说,“长实地产 在香港收租物业和酒店业务比例好大,长和在国内外亦有好多投资,单计零售全球1.2万间,香港600几间,人家已经说你太大。”

他并称,香港仍有好多投资机会,集团一直想购买更多土地,为股东争取利益。

“集团一直都想买(地),最近在大陆买不到,香港买得少,在新加坡和外国都好积极。但有些土地买不到、有些超过预算,...可能未来一年有些机会。”他说。

以长实与和黄为首的李嘉诚企业王国,此前花上短短五个月时间完成世纪重组成长和与长实地产两间公司,显示出李嘉诚的非凡魄力。

这是世纪重组后长和首个股东会,引来大批传媒在会场外守候,李嘉诚特地抽空在股东会完结及与董事饭聚前回答传媒提问,访问中途他突然说,“fine, fine, no need to stop them”,原来他嘱咐保安不用阻止传媒近距离采访。(完) (记者 雷美珍;审校 张喜良)