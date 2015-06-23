《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元承压

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
0556GMT
* 欧元/美元跌0.57%，美元/日圆涨0.28%，澳元/美元下滑0.22%，英镑/美元走低0.3%
* 日经225指数上涨1.73%，沪综指小升0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.58%，美国公债收益率报2.3779%，布兰特原油期货微跌0.02%
* 中国和日本制造业对刺激措施反响不大
* 希腊提出新改革建议，债权人看到些许达成协议的希望
* 澳洲第一季房价较前季增长1.6%，较上年同期增长6.9% (完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。