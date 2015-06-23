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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元承压

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* 欧元/美元跌0.57%，美元/日圆涨0.28%，澳元/美元下滑0.22%，英镑/美元走低0.3%

* 日经225指数上涨1.73%，沪综指小升0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.58%，美国公债收益率报2.3779%，布兰特原油期货微跌0.02%

* 中国和日本制造业对刺激措施反响不大

* 希腊提出新改革建议，债权人看到些许达成协议的希望

* 澳洲第一季房价较前季增长1.6%，较上年同期增长6.9% (完)

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