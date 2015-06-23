路透基点：丽新发展36亿港元俱乐部贷款吸引14家银行参加--TRLPC

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的地产开发商丽新发展有限公司的36亿港元(4.64亿美元)四年期俱乐部贷款获得超额认购，已吸引14家银行参加。
其中一位消息人士称，这笔子弹式贷款包括A部分8.24亿港元和B部分27.76亿港元，协议预计7月份签署。贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码160个基点，前端费用120个基点。
参贷银行包括：中国银行香港分行、交通银行香港分行、东亚银行、法国巴黎银行、中国建设银行(亚洲)、集友银行、创兴银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、渣打银行、上海商业银行、三井住友银行和大华银行。
借款方为丽新发展的全资子公司财阁有限公司。
丽新发展在2014年5月接获香港海洋公园发出的招标确认书，以发展及营运海洋公园海洋酒店。这个项目估计将耗资41亿港元。
海洋酒店将高达六层，总建筑面积约36,500平方米，提供最多470间 客房。预计2017年第四季完成。
A部分贷款资金将用于为向海洋公园支付的至多50%的预付款提供再融资，B部分资金用于支付建设成本和与开发相关的费用。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。