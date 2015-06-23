路透基点：丽新发展36亿港元俱乐部贷款吸引14家银行参加--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的地产开发商丽新发展有限公司的36亿港元(4.64亿美元)四年期俱乐部贷款获得超额认购，已吸引14家银行参加。

其中一位消息人士称，这笔子弹式贷款包括A部分8.24亿港元和B部分27.76亿港元，协议预计7月份签署。贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码160个基点，前端费用120个基点。

参贷银行包括：中国银行香港分行、交通银行香港分行、东亚银行、法国巴黎银行、中国建设银行(亚洲)、集友银行、创兴银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、渣打银行、上海商业银行、三井住友银行和大华银行。

借款方为丽新发展的全资子公司财阁有限公司。

丽新发展在2014年5月接获香港海洋公园发出的招标确认书，以发展及营运海洋公园海洋酒店。这个项目估计将耗资41亿港元。

海洋酒店将高达六层，总建筑面积约36,500平方米，提供最多470间 客房。预计2017年第四季完成。