台湾货币市场：短率大致稳于低位，但外币债交割令资金略显波动

* 短率大致稳在低位

* 逾6亿美元国际债交割令资金有所波动

* 部分银行提高跨月拆出利率

* 债券附买回市场资金波动大

记者 高洁如

路透台北6月23日 - 台湾银行间短率周二大致稳于低位。交易人士表示，今日有数档国际债券发行，市场资金略有波动，少数大型银行调高了跨月的拆款利率，较先前宽裕情势有些许变化。

他们指出，部分大型银行调高跨月拆款利率，但多数拆入方也是只能接受，因近半年报部分银行因为BIS资本计提的关系，能够提供跨月拆出的银行及资金也相对有限。

〞拆款低位没有了，往上抬了一些，〞一位大型的票券商交易人士说。

他们认为，市场资金尚称充裕，虽然今日有摩根士丹利及高盛集团的国际债券交割，影响了部分市场的投信资金供给，但新钱还是很好找，因仍有多钱的基金可提供资金，或是银行也能够填补资金缺口。

摩根士丹利今日发行4亿美元国际债券，此外高盛集团也同步发行2.17亿美元国际债券。

部分跨月拆款由上日的0.44%，略提高至0.46%。 本地时间14:37 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 30.852 30.970 台湾加权股价指数 9,391.14 9,341.77 隔夜银行间拆款加权平均利 0.386% 0.387% 率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.390% 0.295-0.420%

--一周拆款利率区间 0.385-0.460% 0.388-0.470%

--两周拆款利率区间 0.430-0.470% 0.388-0.470%

**票券商发票量仍不多**

交易员指出，今日虽部分银行调高跨月拆款的利率，但票券商大多选择续做跨月拆款。而短票市场还是因为供给不足的关系，票量不高，交投并不算活络。

短票利率未变，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.566%，前日在0.569%，上日成交量183亿台币，前日为107亿。交易商表示，周一成交冲高主因上周五金融市场休市一日，到单集中到周一所致。

台湾央行周二存单到期金额1,910.5亿台币，存单发行金额待稍后公布。

本周央行存单到期总额2兆90.2亿台币，本周余日存单到期情况分别为：周三4,697.1亿台币，周四5,900.8亿，以及周五539.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为225亿台币，累积超额准备为2,444亿台币、加计前期1%的超额准备为3,411亿台币。

**RP市场资金进出颇大**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，可能因为今日高达6亿美元以上的美元债券交割，不少投信不但到期不续，还有提前解约的案件也不少。只不过，资金缺口大多能够找到别家多钱的投信、或是银行填补资金缺口。

〞我这里债券换手的情况蛮普遍的，有的还提前解约呢，〞一位大型证券商资金调度人员说。

另外一家大型票券商交易员说，因原本承做的债券附买回利率偏低于市场，今日大多数的投信到单都不续做，因此今日找了调度型的客户填补缺口，利率稍有扬升。

本周余日的债券交割因子包括：周三交割鸿海 公司债90亿台币、周四交割上海银行金融债21.5亿台币、周五交割10年公债104/5R期300亿台币及土银外币债1.5亿美元。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。