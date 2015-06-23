新兴汇市：美国房市数据强劲及希腊疑虑拖累亚币下滑，印尼卢比走高

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
韩元兑美元 下滑，因日圆 走软令人警惕韩国外汇监管部门是否会入市干预，以抑制韩元兑日圆的上扬。
坡元 走软，因新加坡5月核心CPI较上年同期上升0.1%，触及五年低位。
马币(林吉特) 和泰铢 面对全线走强的美元亦双双下跌。
印尼卢比兑美元一度上涨0.4%，至1美元兑13,255卢比，触及6月11日以来最高。
美元指数 上扬，而欧元 下挫，尽管欧洲方面仍有望达成避免希腊发生债务违约的协议。
美国5月成屋销售急升至五年半高位，帮助重燃美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早9月升息的预期。
“我们预计，市场对美元的需求将回升，脱离上周美联储政策会议过后的抛盘态势。预计亚币兑美元会走软，”澳新银行(ANZ)驻新加坡资深外汇策略师Khoon Goh称。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 123.57 123.36 -0.17 -3.16 119.66
坡元 1.3374 1.3355 -0.14 -0.85 1.3260
台币 30.890 30.970 +0.26 +2.68 31.718
韩元 1104.25 1098.80 -0.49 -0.45 1099.30
泰铢 33.74 33.64 -0.30 -2.49 32.90
菲律宾披索 45.07 45.05 -0.04 -0.78 44.72
印尼卢比 13267.00 13305.00 +0.29 -6.69 12380.00
印度卢比 63.59 63.51 -0.13 -0.88 63.03
马币 3.7435 3.7320 -0.31 -6.60 3.4965
人民币 6.2073 6.2095 +0.04 -0.05 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 白云/王颖)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。