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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 15:31 BJT

新兴汇市：美国房市数据强劲及希腊疑虑拖累亚币下滑，印尼卢比走高

韩元兑美元 下滑，因日圆 走软令人警惕韩国外汇监管部门是否会入市干预，以抑制韩元兑日圆的上扬。

坡元 走软，因新加坡5月核心CPI较上年同期上升0.1%，触及五年低位。

马币(林吉特) 和泰铢 面对全线走强的美元亦双双下跌。

印尼卢比兑美元一度上涨0.4%，至1美元兑13,255卢比，触及6月11日以来最高。

美元指数 上扬，而欧元 下挫，尽管欧洲方面仍有望达成避免希腊发生债务违约的协议。

美国5月成屋销售急升至五年半高位，帮助重燃美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早9月升息的预期。

“我们预计，市场对美元的需求将回升，脱离上周美联储政策会议过后的抛盘态势。预计亚币兑美元会走软，”澳新银行(ANZ)驻新加坡资深外汇策略师Khoon Goh称。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.57 123.36 -0.17 -3.16 119.66

坡元 1.3374 1.3355 -0.14 -0.85 1.3260

台币 30.890 30.970 +0.26 +2.68 31.718

韩元 1104.25 1098.80 -0.49 -0.45 1099.30

泰铢 33.74 33.64 -0.30 -2.49 32.90

菲律宾披索 45.07 45.05 -0.04 -0.78 44.72

印尼卢比 13267.00 13305.00 +0.29 -6.69 12380.00

印度卢比 63.59 63.51 -0.13 -0.88 63.03

马币 3.7435 3.7320 -0.31 -6.60 3.4965

人民币 6.2073 6.2095 +0.04 -0.05 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 白云/王颖)

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