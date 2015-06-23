澳洲股市：触及三周高点，受希腊新预算建议提振

路透悉尼6月23日 - 澳洲股市周二升至三周以来最高水平，投资者押注希腊最新的预算建议将帮助该国避免违约，并使其与债权人在本周达成一项协议。

和亚洲其他股市的趋势一样，澳股S&P/ASX 200指数 收涨1.3%，或74.1点，至5684.3点，为6月2日以来最高，也创下自6月11日以来的最大单日涨幅。自3月触及2015年高点以来，该指标指数已累计下跌逾5%。(完)