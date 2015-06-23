台湾债市：10年公债殖利率续收升，因美债殖利率上扬及资金续移入股市

* 10年券随着美债殖利率走扬，连二日收升 * 第三季标债计划显示筹码减少，殖利率大升不易 * 美债殖利率虽走扬，惟台债资金充裕市场气氛中性 路透台北6月23日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周二连二日收升； 交易员指出，美债殖利率走扬，加上资金由债转股效应续发酵，带动殖利率延续昨天上升格 局，预料短线不易跌破1.50%。 交易员表示，受美债殖利率走扬带动，今天10年券标售结果，得标利率略高于市场预期 。但观察第三季发债计划，市场认为未来公债供给的筹码将减少，在筹码面较占优势之下， 市场气氛尚未转空，目前仅以中性看待。 〞从第三季发债计划来看，还是属于低量发行，表示筹码面不成问题，资金也很多，外 在环境虽然偏空，但台债还是走自己的路。〞一位证券商交易员说。 大型公股银行主管认为，由于市场资金浮滥，加上第三季公债发行量总计仅1,250亿， 发行量不仅比第二季少，亦较去年同季低，因此，短线不论是筹码面或是资金面，多头均占 优势，殖利率不容易上扬。 前述银行主管也说，今天早盘交易商企图利用随美债殖利率走扬，及台股上涨资金移转 效应等顺势拉高10年殖利率，岂料殖利率仅攻至1.52%就碰到特定的大型金融机构买盘进场 ，迫使卖单纷纷收手，殖利率亦跟着缩减升势回稳。 交易员说，交易商在看到大型金融机构进场后，大家都认为殖利率攻至1.52%上方需求 仍在，亦使空方态度转而偏向谨慎，〞交易商只空了四、五支就收手了。〞 财政部周二标售10年增额公债104/5R得标利率为1.5180%，略高于预期的1.4975-1.5100 %。 台湾财政部公布第三季将发行1,250亿台币公债及550亿台币国库券。 台湾股市 周二小幅收升0.53%，至9,391.14点，随亚股持稳。分析师指出，受惠 希腊偿债事件朝正面发展，拉抬国际股市趋高。只不过，台股反弹量能有所不足，后续涨势 有待观察。 美国公债价格周一重挫，因对希腊能在最后一刻达成协议寄予厚望，且美国公布的楼市 数据强于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月升息的预期。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.975%-0.995% ；10年增额券104/5R发行前交易殖利率暂看1.50%-1.53%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -0.12 0.9808% 0.9805-0.9850 7.50 10 104/5R +0.80 1.5145% 1.5030-1.5200 146.5 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6/23(二) 美国耐久财订单；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率。 6/24(三) 台湾经济部公布5月工业生产；德国6月IFO企业景气判断指数；美国建筑许可年率；美 国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数；经济合 作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。 6/25(四) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实 质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购 经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总 裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。 6/26(五) 法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和 消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心 指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5145 5 104/9 0.9808 3 104/1 0.7050 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/林高丽)