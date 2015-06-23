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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 16:06 BJT

台湾债市：10年公债殖利率续收升，因美债殖利率上扬及资金续移入股市

* 10年券随着美债殖利率走扬，连二日收升
    * 第三季标债计划显示筹码减少，殖利率大升不易
    * 美债殖利率虽走扬，惟台债资金充裕市场气氛中性

    路透台北6月23日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周二连二日收升；
交易员指出，美债殖利率走扬，加上资金由债转股效应续发酵，带动殖利率延续昨天上升格
局，预料短线不易跌破1.50%。
    
    交易员表示，受美债殖利率走扬带动，今天10年券标售结果，得标利率略高于市场预期
。但观察第三季发债计划，市场认为未来公债供给的筹码将减少，在筹码面较占优势之下，
市场气氛尚未转空，目前仅以中性看待。
    
    〞从第三季发债计划来看，还是属于低量发行，表示筹码面不成问题，资金也很多，外
在环境虽然偏空，但台债还是走自己的路。〞一位证券商交易员说。
    
    大型公股银行主管认为，由于市场资金浮滥，加上第三季公债发行量总计仅1,250亿，
发行量不仅比第二季少，亦较去年同季低，因此，短线不论是筹码面或是资金面，多头均占
优势，殖利率不容易上扬。
    
    前述银行主管也说，今天早盘交易商企图利用随美债殖利率走扬，及台股上涨资金移转
效应等顺势拉高10年殖利率，岂料殖利率仅攻至1.52%就碰到特定的大型金融机构买盘进场
，迫使卖单纷纷收手，殖利率亦跟着缩减升势回稳。
    
    交易员说，交易商在看到大型金融机构进场后，大家都认为殖利率攻至1.52%上方需求
仍在，亦使空方态度转而偏向谨慎，〞交易商只空了四、五支就收手了。〞
    
    财政部周二标售10年增额公债104/5R得标利率为1.5180%，略高于预期的1.4975-1.5100
%。 
    
    台湾财政部公布第三季将发行1,250亿台币公债及550亿台币国库券。 
    
    台湾股市 周二小幅收升0.53%，至9,391.14点，随亚股持稳。分析师指出，受惠
希腊偿债事件朝正面发展，拉抬国际股市趋高。只不过，台股反弹量能有所不足，后续涨势
有待观察。 
    
    美国公债价格周一重挫，因对希腊能在最后一刻达成协议寄予厚望，且美国公布的楼市
数据强于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月升息的预期。 
    
    交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.975%-0.995%
；10年增额券104/5R发行前交易殖利率暂看1.50%-1.53%。  
 
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5      104/9                   -0.12      0.9808%   0.9805-0.9850       7.50
                                                                      
  10      104/5R                  +0.80      1.5145%   1.5030-1.5200      146.5
       
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：    
   
    6/23(二)
    美国耐久财订单；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率。
    
    6/24(三)
    台湾经济部公布5月工业生产；德国6月IFO企业景气判断指数；美国建筑许可年率；美
国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率；美国个人消费支出(PCE)物价指数；经济合
作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。
    
    6/25(四)
    台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策；台湾公布5月M2年增率；美国公布实
质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国Markit综合采购
经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加拿大央行副总
裁Lawrence Schembri发表演说；欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。

     6/26(五)
    法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和
消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心
指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10      104/5R                       1.5145
          5       104/9                       0.9808
          3       104/1                       0.7050
          2       104/3                     没有成交
 (完)                   

 (记者 罗两莎; 审校 高洁如/林高丽)

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