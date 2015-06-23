修正-韩国个股：现代汽车在中国建第五工厂增产SUV，寄望重获增长动能

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
(更正：因英文原文有误，内文第一段明确为...在重庆建设“中国的”第五个工厂...)
路透首尔6月23日 - 韩国现代汽车 周二表示，已开始在重庆建设中国的第五个工厂，生产一款新的紧凑型轿车并增加SUV车型产量，以期在中国这个全球最大的汽车市场重获增长动能。
由于没有可与竞争对手最新车型相媲美的新款SUV，现代汽车在中国市场的销售情况一直不太好。现代汽车连同其子公司起亚汽车 在全球销量排行榜上位居第五。
“我们不得不承认增长速度将放缓，我们需要抵御快速成长的中国本土厂商的挑战，”现代汽车副董事长郑义宣在新工厂奠基仪式上说。
现代汽车同中国合资伙伴北汽集团将投资10亿美元建设这第五个工厂，年产能30万辆。
同时现代汽车还将把经销商网络从300家提升到2,000家。(完) (编译 王洋；审校 王颖)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。