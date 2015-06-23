金属期市：伦铜从三个月低位跳升，但可能再次承压

0716 GMT，LME三个月期铜较上日涨1.4%至每吨5,734.50美元。该合约上日跌至3月18日以来最低每吨5,642.50美元。

上海期交所在假日后恢复交易，期铜收盘持平于每吨41,910元人民币(6,752美元)。

交易员表示，鉴于铜价已经非常低，随着空头获利了结，由空头回补引发的反弹可能会获得一些动能。但季节性需求放缓暗示，铜价随后可能会再度回落。

“中国买家正在回归。但并没有消费者买盘，而是空头回补，”驻新加坡的一位交易员说。

国际铜业研究组织(ICSG)最新月报称，全球精炼铜市场3月供应过剩6,000吨，2月为过剩126,000吨。

其他金属方面，LME期镍 反弹1.5%，受空头回补提振。镍价周一触及两个月低点，受LME库存飙升及摩根大通发布看跌镍价的报告拖累。上海期交所期镍 下跌0.7%。

由于不锈钢需求疲软，摩根士丹利周二也下调了对今年下半年镍价的预估，将2015年第三季度镍价预估下调12%至每吨13,228美元，将第四季度镍价预估下调10%至每吨13,448美元。

希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。 (完)

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