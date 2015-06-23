金属期市：伦铜从三个月低位跳升，但可能再次承压

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
0716 GMT，LME三个月期铜较上日涨1.4%至每吨5,734.50美元。该合约上日跌至3月18日以来最低每吨5,642.50美元。
上海期交所在假日后恢复交易，期铜收盘持平于每吨41,910元人民币(6,752美元)。
交易员表示，鉴于铜价已经非常低，随着空头获利了结，由空头回补引发的反弹可能会获得一些动能。但季节性需求放缓暗示，铜价随后可能会再度回落。
“中国买家正在回归。但并没有消费者买盘，而是空头回补，”驻新加坡的一位交易员说。
国际铜业研究组织(ICSG)最新月报称，全球精炼铜市场3月供应过剩6,000吨，2月为过剩126,000吨。
其他金属方面，LME期镍 反弹1.5%，受空头回补提振。镍价周一触及两个月低点，受LME库存飙升及摩根大通发布看跌镍价的报告拖累。上海期交所期镍 下跌0.7%。
由于不锈钢需求疲软，摩根士丹利周二也下调了对今年下半年镍价的预估，将2015年第三季度镍价预估下调12%至每吨13,228美元，将第四季度镍价预估下调10%至每吨13,448美元。
希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/汪红英；审校 蔡美珍/王洋)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。