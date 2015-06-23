更新版 1-中国汇市：人民币收盘小涨至逾一周新高，中美对话会期间料维持稳定

* 人民币收创逾一周新高 * 中间价小幅回调 * 中美战略与经济对话期间汇率将稳定为主 * 打破区间仍需看央行态度 (新增收盘报价和评论) 路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期 周二收市小涨至逾一周新高，中间价 则小幅回调。交易员称，6月汇丰制造业PMI初值数据转好，但对人民币影响有限；中美战略 与经济对话举行在即，人民币在此期间料将以稳定为主；汇价要打破目前窄幅震荡格局，关 键还看央行态度。 他们并指出，多家机构基于中国经济企稳认为年内或不再降息的预期，对人民币汇率影 响不彰。上周汇价短暂触及6.2180的两个月低点后又被拉起，显示央行坚决维稳态度。 “久盘不下，大家还是觉得央行在，不敢（逆央行方向做），也就只能往上做了，但20 （6.20）不破肯定还是在这里盘。”一中资行交易员说，虽然是分红月，尾盘亦有大行结汇 盘。 另一中资行交易员稍早前称，当前在海外上市的中国企业分红购汇需求较为旺盛，分红 购汇有望持续至7月底。“市场肯定是比较偏贬值的，但央行把它压住了。” 第七届中美战略与经济对话将于6月23日至25日在华盛顿举行。美国一位高官称，中美 以“坦诚、中肯的”磋商开启为期三天的战略与经济对话。 因新订单和产出指数双双回升，汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升， 但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需 的萎靡不振。 中金公司、渣打银行等多家机构最新研报皆认为中国经济有望进一步企稳，年内央行或 暂停降低基准利率，但存款准备金率还有下调空间。 全球汇市方面，欧元周二回落，一些交易员原本因为憧憬希腊债务协议几近敲定而买进 欧元，但现在看到一些重大阻力仍可能阻碍本周达成协议。美元则因美国楼市数据重燃FED 升息期望而走坚。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2068 6.2095 0.04% 中间价 6.1119 6.1104 -0.02% 成交额 116亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大波 -1.60% (上限±2%) 日高 日低 幅 日内波动幅度(pips) 41 6.2055 6.2096 2015年来即期升贬值幅度 -0.05% 1年期美元/人民币掉期升水 1425 今日 上日 1年期NDF 6.2445/6.2495 6.2375 CNH即期 6.2002/6.2012 6.202 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/张金栋; 审校 张喜良/林高丽)